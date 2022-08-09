Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

09.08.2022 14:41
Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kısıtlanmasını istiyor.

Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kısıtlanmasını istiyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Avrupa'yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya'dan gelen turizmi sonlandırmanın zamanı olduğunu belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Finlandiya devlet kanalı YLE'ye, "Rusya, Avrupa'da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa'da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak seyahat etmesi doğru değil." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik Yerli turist Eylül ve Ekim'de daha uyguna tatil yapabilecek Yerli turist Eylül ve Ekim'de daha uyguna tatil yapabilecek
Kaynak: AA

Finlandiya, Estonya, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
13:33 19 yaşındaki Enes, motorlu kurye olarak işe başladığı gün geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:54:30. #1.12#
SON DAKİKA: Estonya ve Finlandiya, Avrupa'dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş