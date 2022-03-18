Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti - Son Dakika
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Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti

18.03.2022 16:26
Estonya ve Letonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti

Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Estonya 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken Letonya 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 diplomatın, Estonya'nın güvenliğini zayıflattıkları ve Rusya'nın hukuksuz savaşının propagandasını yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı ilan edildiği belirtildi.

Letonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in başkent Riga'daki Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Rinkevics'in, Rusya'nın nedensiz ve haksız askeri saldırısıyla mücadele eden Ukrayna'yla dayanışma için bu kararı aldığı ifade edildi.

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Letonya, Estonya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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