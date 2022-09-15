Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü

15.09.2022 12:55
Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Estonya vatandaşı Mıhhail Sadrın (42), tartıştığı eşi Jelana Sadrın'ı (41) otel odasında döverek öldürdü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Estonya vatandaşı Mıhhail Sadrın (42), tartıştığı eşi Jelana Sadrın'ı (41) otel odasında döverek öldürdü.

Olay, önceki gün Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan otelin odasında meydana geldi. Tatil için kente gelip, otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın ile eşi Jelana Sadrın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti. Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi. Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı. Mıhhail Sadrın'ın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


YORUMLAR
500
Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Estonya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:03:56. #1.12#
SON DAKİKA: Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement