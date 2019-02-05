Son Dakika Haberleri: Estp'den Erzurumspor Tepkisi

Estp'den Erzurumspor Tepkisi

28 dakika önce

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, "Senede bir kez de olsa Erzurum'a gelmek futbol baronlarının zoruna gidiyor olmalı ki; Erzurumspor'a operasyon çekmeye başladılar" dedi.

Estp'den Erzurumspor Tepkisi, System.String[]
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, "Senede bir kez de olsa Erzurum'a gelmek futbol baronlarının zoruna gidiyor olmalı ki; Erzurumspor'a operasyon çekmeye başladılar" dedi.

Erzurumspor'un hafta sonunda oynadığı Çaykur Rizespor maçında karşı karşıya kaldığı haksızlığa tepkiler sürerken, bir açıklama da Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı (ESTP) Mustafa Güvenli'den geldi. Başkan Güvenli, Erzurumspor'a yapılan haksızlıkların sadece Rize maçıyla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Bu maç Erzurumspor'a karşı bakış açısının somut örneklerinden sadece bir tanesidir. Bu takım ve bu şehir, aynı muameleyi daha önce de gördü, daha önce de yaşadı. ve bunun sebebi çok açık: Erzurum'a gelmek, Erzurum'da maça çıkmak, futbolun baronlarının ve patronlarının zoruna gidiyor, işte bu kadar!" ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Erzurum'a sadece sporda değil, hemen her alanda olumsuz bir bakış açısının hakim olduğunu vurgulayan ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, açıklamasında şunları kaydetti: "Biz yıllardır bu bakış açısını değiştirmenin mücadelesini veriyoruz. İşte bunu başarabildiğimiz an, Erzurum'un kazandığı an olacaktır. Dolayısıyla Erzurum'un ve Erzurumspor'un maruz kaldığı bu haksız muamele ve ayrımcı bakışı bir kez daha kınıyor, Erzurumspor taraftarlarının haklı mücadelesine tam destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

Spor
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