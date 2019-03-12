Son Dakika Haberleri: Estp'den Ezana Saygısızlığa Tepki

Estp'den Ezana Saygısızlığa Tepki

1 saat önce

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), ezan tartışmalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Estp'den Ezana Saygısızlığa Tepki, System.String[]
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), ezan tartışmalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

ESTP açıklamasında şunlar kaydedildi: "Ezan; Müslümanların yaradılış kodu ve İslam toplumlarının ruh köküdür. Ezan; sadece ilahi bir çağrıyı sembolize etmez, aynı zamanda aidiyeti ve kimliği de ifade eder. Dolayısıyla ezan üzerinden yapılacak tartışmalar, taraftarlarına fayda sağlamayacağı gibi, toplumda kin ve nefret, nifak ve ayrılık tohumlarını da yeşertecektir.

Hele Türkiye gibi dini hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğu bir coğrafyada ki; Ezanla ilgili oluşturulacak olumsuz en küçük gündem bile bu toplumda derin yaralar açmaya yetecektir.

Bu bakımdan ezana karşı yapılacak her türlü saygısızlığın; bu milletin nazarında en hafif tabirle "alçaklık" olarak tarif bulacağının bilinmesini istiyoruz. Kim olursa olsun, toplumun hangi katmanını temsil ediyorsa etsin; ister kitlesel, ister bireysel hiç kimse ama hiç kimse "Ezan" gibi bu milletin ulvi bir değerini kullanmak veyahut istismar etmek bir yana dursun, saygısızlık etmeyi dahi aklından geçiremez!

Merhum Akif'in de, İstiklal Marşı'mızda ifade ettiği üzere:

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar ki, şehadetleri, dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli" - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pervin Buldan, Ezan Okununca Konuşmasına Ara Verdi THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Ailesinden Ahmet Kaya Filmi İçin Açıklama: İtibar Etmeyiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:00:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Estp'den Ezana Saygısızlığa Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]