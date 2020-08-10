ESTP'den tedbir uyarısı - Son Dakika

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ETSP) Başkanı Mustafa Güvenli, son günlerde artan Covid vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

"Tedbiri çabuk unutuyoruz, birçok yerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görülüyor; oysa bu işin tedbir alıp bilinçli bereket etmekten öte henüz bir çözümü bulunamadı" diyen Başkan Güvenli, tedbirlere uyma konusunda Yeni Zelanda örneğini vererek, "Yeni Zelanda'da 100 gündür yeni vakaya rastlanmadığı açıklandı" dedi.

Bu salgının ağır bir hastalık olduğuna işaret eden ESTP Başkanı Güvenli, "Virüse yakalanmış olan birçok hasta nefes almakta bile zorlanıyor ki, bu çok zor bir durum. İlaveten uzmanlar birçok hastanın salgın sonrası eski sağlığına kavuşamayabileceğini de ifade ediyor. Aynı zamanda bu süreç sağlık çalışanlarımız açısından da bir o kadar zor ve de risklidir" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısının sürekli artıyor oluşunun, salgının yayılımının yanı sıra sağlık sistemi için de çok ciddi sıkıntı anlamına geldiğini kaydeden ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, "Bu yoğunluğun devam etmesi halinde salgının kontrol altına alınamaması da söz konusu olabilir. Ülkemizin çok ciddi bir sağlık altyapısı olduğunu hepimiz ve tüm dünya biliyor, ancak unutmayalım ki; bu tedbirsizlik devam ettiği sürece sağlık imkanları da bir yere kadar dayanabilecektir. Mart ayından bu yana sağlık çalışanlarımızın karşı karşıya bulunduğu zorluk ve çektikleri sıkıntılar da göz önünde tutulacak olunursa; tedbirsizliğin sadece sorumsuzluk değil, aynı zamanda büyük bir vebal olduğu da görülecektir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM