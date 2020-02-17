ESTP'den teşekkür mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESTP'den teşekkür mesajı - Son Dakika

ESTP'den teşekkür mesajı

7 saat önce

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, Erzurum'dan İdlib için uzatılan yardım elinin övgülerin en güzeline layık olduğunu söyledi.

ESTP'den teşekkür mesajı, System.String[]

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, Erzurum'dan İdlib için uzatılan yardım elinin övgülerin en güzeline layık olduğunu söyledi.


ESTP Başkanı Güvenli, hangi şart ve koşul altında olursa olsun mazlumun hep yanında olan Dadaşların, İdlib için başlatılan yardım seferberliğine de kayıtsız kalmadığını ifade ederek, "Emeği geçen herkese kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Rejim ordularının saldırıları ve çeşitli terör gruplarının baskıları sonucunda Türkiye sınırına masum ve savunmasız 500 bin insanın göç ettiğini hatırlatan Mustafa Güvenli, bu yüzden sınırda tam bir insanlık dramının yaşandığını dile getirdi. Güvenli, sınırda kendilerine yardım eli uzatılmasını bekleyen İdlibli Müslümanlar için Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) olarak geniş kapsamlı bir yardım organizasyonu başlattıklarını anımsattığı değerlendirmesinde şunları söyledi:


"Yardım kampanyamız doğrultusunda yaklaşık 25 tır dolusu insani yardım malzemesini geçtiğimiz hafta Erzurum'dan yolcu etmiştik. Bu yardım seferberliğine sundukları çok değerli katkılarından dolayı Erzurum Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İnsani Yardım Vakfı, (İHH), Hayrat Vakfı, Ebu İshak Vakfı, Vuslat Derneği, İMEHA ve MEMUR-SEN başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca sınırdaki mazlumlara ulaştırılsın diye şehir merkezinde kurduğumuz stantları bugün olmuş yardım yağmuruna tutmaya devam eden Dadaşlara ise minnet ve şükran borçluyuz. Çünkü Erzurum insanı, hangi şart ve koşul altında olursa olsun, mazlumların yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha göstermiştir." - ERZURUM

Mustafa Güvenli, Erzurum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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