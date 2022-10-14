Estpital International: Saç Ekiminde DHI Yöntemi Başarı Oranını Arttırıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Saç ekimi uygulamaları son zamanlarda sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Birçok farklı teknikle gerçekleştirilen saç ekiminde DHI tekniği ön planda yer alıyor. Kesi veya dikiş atılmadan yapılan uygulama, geleneksel yöntemlerden tam burada farklılaşmaya başlıyor. Geleneksel yöntemlerde saç derisine yerleştirilecek saçlar için öncesinde kanal dediğimiz kesikler atılıyor. DHI yönteminde ise kanal açılmadan Choi Pen adını verdiğimiz özel kalemlerle direkt saç ekimi yapılmakta, daha anlaşılır şekilde; saçlar için hem yuva hem ekim işlemi aynı anda gerçekleşiyor. Tabi bu prosedürün birçok avantajı var, mevcut saçların zarar görmemesi çok önemli. DHI yöntemi tam da bu noktada tek seçeneğimiz diyebiliriz. Çünkü eski saçlarına kavuşmak isteyen hastaların bir başka önceliği de bu operasyonda mevcuttaki düşük yoğunlukta olan saçlarını da muhafaza etmek. Bunun dışında saç derisine herhangi bir kesi atılmaması işlem sonrasında saç ekimi yapılan bölgenin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Bu nedenle DHI tekniğinin avantajlı bir saç ekimi yöntemi olduğunu belirtmek mümkün." ifadelerinde bulundu.

DHI Yönteminin En Çok Tercih Edilme Nedeni Direkt Ekim Yapılması

DHI yönteminin oldukça avantajlı bir yöntem olduğunu, bu nedenle sıklıkla bahsi geçen yöntem ile saç ekimi yapıldığını belirten Med. Dir. Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Çok fazla yan etkisi bulunmayan DHI yöntemi, gelişmiş saç ekimi tekniklerinden bir tanesi hatta en iyisi olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra saç ekimi tedavisi sonrasında köklerin sağ kalma oranı da bir hayli yüksek. Bu ise saç tellerinin sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Diğer geleneksel yöntemlere kıyasla hem kanal hem ekim işlemini tek müdahalede uygulanabiliyor olması işlem kalitesini de artıran en önemli unsur. Operasyondaki iyileşme süresinin kısalması ise hastaların çok daha kısa sürede normal hayatlarına dönüş yaşamasını mümkün kılıyor. Birçok kişinin DHI yöntemini seçmesinin nedenlerinden bir diğeri de hem operasyon sırasında hem sonrasında hastanın diğer yöntemlere göre çok daha az acı ve ağrı hissetmesi. Böylelikle çok daha konforlu bir uygulama gerçekleştirilmiş oluyor."

Ekilen Saç Köklerinin Tutunma Oranı Birçok Yöntemden Daha Yüksek

DHI yönteminde saç köklerinin tutunma oranının birçok yönteme göre çok daha yüksek olduğunu belirten Yunus Emre Yıldırım, "Bilindiği üzere saç ekiminde donör bölgeden sağlıklı saç kökleri alınıp ekim yapılacak bölgeye naklediliyor. Bu durumda ekim bölgesinde saç köklerinin tutunması, işlemlerin başarıyla sonuçlanması adına çok önemli. FUE yönteminde transfer edilecek saç kökleri için manuel olarak ekim kanalları açılmak durumunda, manuel olarak yapılmasından kaynaklı bu yuvalar saç köklerinden bir hayli geniş açılıyor. Bu da haliyle operasyon sonrası saç köklerinin deriye tutunma sürecini uzatmakta, işlem sonrası bakım sürecini hasta için zorlaştırmakta. DHI yönteminde ise özel kalemler sayesinde saç derisine yalnızca implante edilecek saç kökü genişliğinde kanallar açılmış oluyor. Bir başka deyişle bu kalemler aynı anda hem saç kanalını açıp hemen ardından açılan kanala saç kökünü yerleştirmeye yarıyor. DHI saç ekimi yönteminde ekilen saç köklerinin tutunma oranı da bu sebeple bir hayli yüksek. Bu sayede ekim yapılan bölgede sağlıklı ve dökülmeye dirençli saç telleri oluşuyor. Bu ise bu alanda saçların yoğun bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Birçok avantajı bulunmasından dolayı DHI yönteminin önemli ve değer gören bir yöntem olduğunu belirtmek mümkün." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.