ESTÜ'den Korona virüs açıklaması - Son Dakika

ESTÜ'den Korona virüs açıklaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Tuncay Döğeroğlu, İki Eylül Kampüsünde görevli bir personele Covid-19 tanısı konulması ve alınan tedbirler ilgili bir açıklama yaptı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Tuncay Döğeroğlu, İki Eylül Kampüsünde görevli bir personele Covid-19 tanısı konulması ve alınan tedbirler ilgili bir açıklama yaptı.
Döğeroğlu, yaptığı açıklamada, "Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsünde bulunan Anadolu Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli bir personele Covid-19 tanısı konulmuş olduğu 10 Haziran 2020 Çarşamba günü anlaşılmıştır. Takibinde tedbir olarak Covid-19 tanısı konmuş hasta ile birlikte aynı servis aracını kullanan ve kendisi ile görüştüğünü beyan eden çalışanlardan test yapılmak üzere Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca binalarda yine tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır. İki Eylül Kampüsü'nün pandemi nedeniyle karantina altına alındığına ilişkin bilgilerin doğru olmadığı duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:28 Kaynak: İHA
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