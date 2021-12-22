ESTÜ "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 19. oldu - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ), TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021" araştırmasında 19. sırada yer aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, bu sayede girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedefleyen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde, "bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "iş birliği ve etkileşim" ile "ekonomik ve toplumsal katkı" olmak üzere 4 boyutta 23 göstergeye göre sıralama yapıldı.

Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversitenin verisi, TÜBİTAK öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının katkılarıyla değerlendirildi.

ESTÜ, 2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 47,14 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, araştırma odaklı bir üniversite olan ESTÜ'nün sürekli üreten, kendini yenileyen ve iş birliklerine önem veren bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Sanayi kuruluşlarıyla sürdürülebilir bağ kurma konusundaki yaklaşımlarına dikkati çeken Döğeroğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen sene artan proje ve patent sayılarımız, sektörle yürüttüğümüz projeler ve TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda 27 aktif bursiyer sayımızla elde ettiğimiz başarı bu iş birliklerimizin önemli bir yansıması. Bu yüzden de TÜBİTAK 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 20'de olmamız tesadüf değil. Şehrimize, ülkemize ve bulunduğumuz coğrafyaya katma değeri yüksek proje ve çalışmalar kazandırmak üzere emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz."