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ESTÜ ile AÜ ortak Avrupa Birliği Projesi yürütecek - Son Dakika

ESTÜ ile AÜ ortak Avrupa Birliği Projesi yürütecek

17.01.2022 11:45
ESTÜ ile AÜ ortak Avrupa Birliği Projesi yürütecek

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle "Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Genç Girişimciler (Antifragile Young Entrepreneurs for Sustainable Rural Tourism)" adlı projeyi yürütecek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle "Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Genç Girişimciler (Antifragile Young Entrepreneurs for Sustainable Rural Tourism)" adlı projeyi yürütecek.

ESTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı.

Ana Eylem 1 faaliyeti altında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığına sunulan 725 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 109 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı, 11 proje ise yedek olarak belirlendi.

Ana Eylem 2 faaliyeti altında AB Başkanlığa sunulan 138 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi.

İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 20 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. 4 proje ise yedek olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar'ın koordinatör olarak başvurduğu "Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Kırılgan Genç Girişimciler (Antifragile Young Entrepreneurs for Sustainable Rural Tourism)" isimli proje Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında Türkiye'den destek alan 14 projeden biri olmaya hak kazandı.

ESTÜ koordinatörlüğünde yürütülecek proje, genç işsizliğini azaltmaya yönelik çözümler üretmeyi, kırsalda turizmi ve girişimciliği teşvik etmeyi, yerelde gençler, paydaşlar ve kurumlar arası ağ kurmayı, yerel alanda kırsal turizm sektöründeki gençlerin girişim, dijitalleşme ve yönetim becerilerini artırmayı, onları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Projenin ortakları arasında Anadolu Üniversitesi (AÜ), Coğrafya Eğitimi Derneği, İspanya'dan Indepcia SCA ve İtalya'dan Comune di Ponte di Piave kurumları da yer alıyor.

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Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birliği, Eskişehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESTÜ ile AÜ ortak Avrupa Birliği Projesi yürütecek - Son Dakika


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