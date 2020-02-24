ESTÜ ile EOSB arasında

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, Ar-Ge yenilik projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi, projeler sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi, sürdürülebilir mekanizmanın oluşturulması ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların teknolojiye erişimi hedefleniyor.

EOSB Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Bölge Müdürü Erhan Tatar, Eskişehir Teknik ve Anadolu Üniversitelerinin ortak teknoloji Transfer ofisi (TTO) olan ARİNKOM Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ ve Yönetici Yardımcısı Orkun Başkan ile bölüm başkanları katıldı.

İmza töreninde konuşan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayinin gelişmesine üniversitelerin daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Eskişehir sanayisi birçok alanda nasıl hızla büyüyorsa, ilimizdeki üniversitelerde hem sayısal bakımdan hem de yeni bölümler ve bilimsel altyapı bakımından da hızlı bir gelişme dönemi yaşıyorlar. ESTÜ ayrıca şehrimizin köklü bir geçmişi olan ama aynı zamanda en genç üniversitesi konumunda. Bizler şehrimizdeki üniversitelerle birlikte ortak çalışmalar yaparak, sanayimizin gelişmesinde öğretim üyelerimizin daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak biz ve bizden önceki yönetimler döneminde üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek için farklı girişimler ve etkinlikler yapıldı. İnşallah bugün gerçekleştireceğimiz imza töreniyle, bu çalışmaları daha ileri bir boyuta taşıyacağız.

Ülke olarak büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak rakiplerimizden daha hızlı koşmak zorundayız. Bilgi ve teknoloji yatırımlarımızı artırmak, sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmak zorundayız. Bu kapsamda Eskişehir sanayinin teknoloji ve inovasyona dayalı üretim oranını daha da artırılmalı, ileri teknoloji ürünlerinin ihracatımız içindeki payını hızla yükseltmeliyiz. Halen 2,5 milyar dolar civarında olan il sanayimizin ihracat rakamını 2023'te 5 milyar dolar hedefine çıkarmamız gerekmektedir. Bu kapsamda bizim için üniversite-sanayi iş birliği büyük önem taşımaktadır."

Rektör Döğeroğlu da bu iş birliğini kıymetli bulduklarını vurguladı.

ESTÜ'nün, yeni kurulan ancak geçmişi çok eskiye dayanan bir üniversite olduğunu dile getiren Döğeroğlu, "Üniversite-sanayi iş birliği yıllardır konuşulan ülkemizde de yavaş yavaş hızlanan ve bunun en güzel örneklerinden biri olan ve kar amacı gütmeyen Seramik Araştırma Merkezinin en büyük hissedarı olarak bu tür faaliyetlere Eskişehir Teknik Üniversitesi büyük önem vermekte ve bu tür hizmetleri önceliğine koymaktadır. Üniversitemizde yapılan çalışmalardan 20 civarında spin-off diye tabir edilen teknoloji firması doğdu ve 18'i halen Teknopark bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.