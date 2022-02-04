ESTÜ'lü bilim insanları atomik boyutta yapıları üretiyor - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Feridun Ay ve Doç. Dr. Nihan Kosku Perkgöz, Mikro/Nano Aygıtlar ve Sistemler Laboratuvarları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Ay, ESTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Doç. Dr. Nihan Kosku Perkgöz ile hem laboratuvarında hem de birlikte yönettikleri bir çalışma grubuyla beraber, ciddi bir altyapıya ve çalışma ortamına sahip olduklarını bildirdi.

ESTÜ Rektörlüğünün desteğiyle çok sayıda hem lisans düzeyindeki öğrencilere hem de lisansüstü öğrencilere çalışma ortamı sağladıklarını belirten Ay, şöyle devam etti:

"Tabii ki en önemli araştırmaları lisansüstü düzeyindeki öğrencilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Yönettiğimiz Mikro/Nano Aygıtlar ve Sistemler Laboratuvarları'nın (MIDAS) diğer laboratuvarlardan ayrıcalıklı kılan unsurlardan biri atomik boyutta birkaç atomdan oluşan katman kalınlığında ince iki boyutlu yapıları kullanarak normalde bulunmayan ekstra özelliklerinden faydalanıp ilginç aygıtlar elde etmektir. Bunların haricinde çok farklı yarı iletken teknolojileri de var. Biz burada atomik boyutta birkaç atomik katman büyüklüğündeki o yapıları elde edebiliyoruz ve büyütebiliyoruz. Hepsinin ötesinde bunları kullanan aygıt üretebiliyoruz ve bu zincir yapıyı büyüten, optimize eden, aygıt üretip karakterize edebilen çok az yerlerden biriyiz. Bu saydıklarımın hepsi, Türkiye'de ve dünyada bizi ayrı kılan unsurlar. Biz bu yeni nesil atomik katmanlı yapıları büyütebilecek, bunun da ötesinde bunları optimize edip aygıt haline getirebilecek iyi bir altyapıya sahibiz ve çevrede bulunmayan yetenekleri de çalışma grubumuz bünyesinde taşıyor, bunları da aktif olarak kullanıyoruz.

"Mikro ve nano boyutlar hayatımızın her yerinde"

Doç. Dr. Nihan Kosku Perkgöz ise mikro ve nano boyutların hayatın her yerinde olduğunu belirterek, her şeyde insanların karşısına mikro ve nano boyuttaki cihazlar çıktığını bildirdi.

Optoelektroniğin günümüzde kullanım alanları ve gelecek yıllar için önemine değinen Perkgöz, şunları kaydetti:

"Ekranları bizim elektronlarla işlediğimizde optiğe, fotonike çeviren bir yer var. İşte o tam optoelektronik örnek... Global olarak sürdürülebilir enerji kaynaklarının azlığından dolayı bir enerji problemimiz var. Güneş gözeleri, güneş panellerinin artması şu demek: Aslında güneşten gelen fotonların yani ışığın heba edilmeden doğrudan elektriğe çevrilmesi... Işık ve elektronun birlikteliğini görüyoruz. Lazerle ameliyatlar yapılıyor. Optoelektroniğin günümüzdeki kullanım alanları çok çeşitlendi. Üniversitemiz bir ağa dönüşüyor. Ada ada laboratuvarlar vardı. Şimdi o yollar bağlanmaya başlandı. Bu kolay görünen ama kolay olmayan bir süreç. İş birliği halinde çalışmak bütün iyi grupların, bizim laboratuvarımız da her türlü çalışmaya açık. Üniversitemizin getirdiği kolaylıklar ile herkesin araştırmasına ve ülkemizin de kalkınmasına katkı sağlayacağına şüphemiz yok."