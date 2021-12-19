ESTÜ'nün 44 akademisyeni, en çok atıf yapılan bilim insanları arasında yer aldı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 44 akademisyeni, Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen arasında yer buldu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sıralama kuruluşu AD Bilimsel İndeksi (AD Scientific Index) doğrultusunda 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H İndeksi'ne sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren liste yayımlandı.

ESTÜ Fen Fakültesinden 18, Mühendislik Fakültesinden 20, Spor Bilimleri Fakültesinden 3, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden birer olmak üzere 44 öğretim elemanı 10 bin kişilik listede yer aldı. Böylece, ESTÜ dünya üniversiteleri sıralamasında 990'ıncı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, üniversitesinin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda ulusal ve uluslararası ölçekte adından söz ettirmeye devam ettiğini vurguladı.

ESTÜ'nün belirlenen yol haritası doğrultusunda stratejik hedeflerini gerçekleştirdiğini belirten Döğeroğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitede oluşturulan araştırma ekosistemi nitelikli yayınlara, ödüllere ve indekslere de yansıyor. AD Scientific Index tarafından yayınlanan Türkiye'de en çok atıf alan 10 bin akademisyen listesinde üniversitemizden bilim insanları yer aldı. Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında 13'üncü sırada, dünya sıralamasında 990'ıncı sırada yer aldığımız gurur veren bu başarıya üretkenlikleriyle katkı veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. 2010 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında birinci sırada yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise 4'üncü sırada yer aldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı listede 200 üniversite arasında ise 20'nci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Üniversite olarak bu yolda emin adımlarla ilerlemeye ve yetkin olduğumuz alanlarda nitelikli ve topluma katkı sağlayacak çıktılar üretmeye devam edeceğiz."