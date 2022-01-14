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ESTÜ Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyor - Son Dakika

ESTÜ Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyor

14.01.2022 10:04
ESTÜ Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi, öğrenme ve öğretme süreçlerinin kalite güvencesi altına alınmasını sağlıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi, öğrenme ve öğretme süreçlerinin kalite güvencesi altına alınmasını sağlıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESTÜ'nün öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli öğrenme, öğretme ve ölçme-değerlendirme boyutundaki yetkinliklerini geliştirerek öğrenci ve mezun odaklı eğitim-öğretim ekosistemini oluşturması ve sürdürülebilirliğini sağlaması amacıyla 2020 yılında kurduğu Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi (ÖGEB) son bir yıldır hizmet veriyor.

ÖGEB, öğretim elemanları ve öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini destekleyen hizmetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili süreçleri yönetiyor. Bu kapsamda yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve destek hizmetleriyle öğrenci ve öğretim elemanlarının gelişimine ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖGEB Müdürü Doç. Dr. Nuray Gedik, öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yetkinlikleriyle öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerilerini desteklemek üzere sürdürülebilir, iş birliği temelli ve araştırma odaklı eğitim ve destek hizmetleri sunduklarını kaydetti.

Birimin ilk kez geçen dönem başlattığı ve başarıyla yürüttüğü programları hakkında bilgi veren Gedik, şunları kaydetti:

"2021-2022 yılı Güz Dönemi'nde öğretime ve mesleki alana yönelik gelişim konularını kapsayacak şekilde 3 program yürüttük. Başlatılan ilk program, öğretim elemanlarının çevrimiçi öğrenme ortamlarının planlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak üzere gerçekleştirilen 'Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Programı' idi. Bu program kontenjan sınırı olmaksızın tüm üniversite personelinin katılımına açık olacak şekilde düzenlendi. Katılım ve uygulamaya yönelik değerlendirme koşullarını sağlayan katılımcılara ise 'Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Sertifikası' alma fırsatı sunuldu. Program kapsamında temel yeterliklere yönelik çevrimiçi öğrenme ders tasarımı, Web 2.0 araçları kullanımı, çevrimiçi öğrenmede ölçme ve değerlendirme gibi konularda eğitimler yürütüldü, takibinde de program kapsamındaki bazı özel konularda uzman öğretim üyelerini konuk ettik."

Doç. Dr. Gedik, "Araştırmada Yetkinlik Sertifika Programı" adı altında yürütülen diğer program üniversitemizdeki hocalar ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirme vizyonuyla başlatıldığını bildirdi.

ESTÜ'ye yeni katılan öğretim elemanlarının üniversiteye eğitim-öğretim süreçlerine uyumunu desteklemeyi ve öğretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen "Öğretimde Yetkinlik Sertifika Programı"nın ise eğitimcilere önemli katkılar sağladığına değinen Gedik, ayrıca, insan-makine etkileşimi, öğretim süreçleri, çevrimiçi öğrenme ve intihal konularında da çevrimiçi seminerler düzenlediklerini aktardı.

Gedik, birimde, 3 temel programın dışında öğretim elemanları ve öğrencilerin talepleri kapsamında kişisel gelişim programları da düzenlendiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Öğretim elemanlarının kişisel gelişim etkinliklerine olan ihtiyacı karşılayabilmek üzere üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yetkin uzman kadrosu ile motivasyon, alışkanlık kazanma, özdenetim ve zaman yönetimi konularını içeren eğitimler veriyor. Öğrencilerin etkili öğrenme kapsamındaki taleplerini karşılayabilmek üzere 'Öğrenmeyi Öğrenme' ve 'Öğrendim-Uyguluyorum' başlıklı 2 temel eğitim programı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yürütülmekte. Öğrenmeyi öğrenme programı ile öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri için motivasyon ve özdenetim konularında, Öğrendim-Uyguluyorum Programı ile de alışkanlık ve zaman yönetimi konularında verilen eğitimler öğrenciler tarafından oldukça ilgi görüyor."

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Araştırma, Eskişehir, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESTÜ Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESTÜ Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyor - Son Dakika
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