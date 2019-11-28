ESTÜ öğretim üyelerine ödül

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Ender Suvacı ve Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren aldıkları ödüllerle üniversiteyi gururlandırdı.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı'nın başkanlığını yaptığı ISO Ayna Komitesine, uluslararası standartların oluşturulması ve mevcutların düzenlenmesine katkıda bulundukları için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Genç Ayna Komite Ödülü verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19 kapsamında sergilenen ve ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren'in buluşçusu olduğu iki patent ise bronz madalyayla ödüllendirildi.