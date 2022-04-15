ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu

15.04.2022 19:37
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı'nın faaliyetleriyle ilgili olumsuz durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı'nın faaliyetleriyle ilgili olumsuz durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Döğeroğlu, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, son bir haftadır havalimanındaki faaliyetlerinin eski düzenine dönmeye başladığını söyledi.

Rektör Döğeroğlu, havalimanının eskiden olduğu gibi faaliyetlerine devam edebilmesi konusunda destek veren AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya, Eskişehir milletvekillerine, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ile kent halkına ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilere teşekkür etti.

Havalimanına daha önce uçuş yapan şirketlerin eskiden olduğu şekliyle planlamalarını devam ettireceğini anlatan Döğeroğlu, şöyle konuştu:

"Havalimanı faaliyetleriyle ilgili halihazırda geldiğimiz noktada olumsuz bir durum söz konusu değil. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 'Anadolu Havalimanı' adıyla hava trafiğine açılmış olduğu 1989 yılından bu yana kesintisiz olarak hizmet veriyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Hasan Polatkan Havalimanı eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra Eskişehir ve çevresinde hava yolu taşımacılığı kapsamında hizmet sunmaya devam edecek. Geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet verdik. 2022 yılında bu sayının yükselmesi yönünde beklentimiz var."

Havalimanı İşletmesinin Sorumlu Müdürü ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usanmaz ise havalimanı hakkında bilgiler verdi.

YORUMLAR
500
Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı Dolandırıcılık olayında bir kişi daha tutuklandı Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti Zonguldak Adliyesi'nden Rektör Özölçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Hasan Polatkan, Nabi Avcı, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 19:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: ESTÜ Rektörü Döğeroğlu, Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement