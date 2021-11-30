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ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde - Son Dakika

ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde

30.11.2021 15:50
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde

ESKİŞEHİR'de, PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı, yüz yüze öğrenime geçen 3 üniversiteden Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, öğrenci ve çalışanlarda yüzde 95'in üzerinde aşılanma oranına ulaştıklarını açıkladı.

ESKİŞEHİR'de, PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı, yüz yüze öğrenime geçen 3 üniversiteden Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, öğrenci ve çalışanlarda yüzde 95'in üzerinde aşılanma oranına ulaştıklarını açıkladı. Döğeroğlu, "Zaman içinde inşallah daha yüksek seviyelere çıkarabilmek mümkün olur. Aşılanma oranı yüksek olsa da kurallara uyma konusunda taviz vermemek gerekiyor" dedi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İki Eylül Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi. Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak 3 yıl önce kurulan üniversitenin, araştırma üniversitesi misyonuyla yola çıktığını kaydeden Prof. Dr. Döğeroğlu, "Bu üniversitenin araştırma potansiyeli yüksek. Yayın, patent ve proje potansiyelimizi artırmak istiyoruz. Proje başvurularımız arttı. TÜBİTAK'a en fazla proje sunan üniversiteler arasındayız. Nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir eko kampüs yaklaşımımız var. Eğitim- öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik anlamında iddialıyız. Kentteki Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversite ile çalışmalar ve projelerle birliktelikler yapıyoruz" diye konuştu.

'AŞILANMADA YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKTIK'Rektör Döğeroğlu, yüz yüze öğrenime geçen 3 üniversiteden olan üniversitelerinde aşılanma oranının yüzde 95'in üzerinde çıktığını açıkladı. TSE'den 'güvenli kampüs' belgesi de aldıklarını kaydeden Döğeroğlu, "Öğrencilerimizde ve çalışanlarda yüzde 95'in üzerinde bir aşılanma oranına ulaştık. Bu oran da bizi güvende hissettiriyor. Zaman içinde inşallah daha yüksek seviyelere çıkarabilmek mümkün olur. Aşılanma oranı yüksek olsa da kurallara uyma konusunda taviz vermemek gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Öğrencilerimizin koronavirüs durumlarını anlık olarak Sağlık Bakanlığı'yla entegrasyonlu HES kodu sistemiyle takip ediyoruz" dedi. Rektör Döğeroğlu'nun basın toplantısında rektör yardımcıları Prof. Dr. Alper Çabuk ve Prof. Dr. Gürsoy Arslan da yer aldı.

Öte yandan Eskişehir Valiliği, yüz yüze öğrenim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu ekim ayında iptal etmişti.


ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde
ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde

Anadolu Üniversitesi, PCR Testi, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESTÜ Rektörü Döğeroğlu: Öğrenci ve çalışanlarda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerinde - Son Dakika
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