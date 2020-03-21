ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'ndan öğrencilerine tavsiyeler - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, öğrencilerine üniversitenin kütüphanesinin elektronik kaynaklarına uzaktan erişme ve yabancı dil yetkinliğini geliştirme tavsiyelerinde bulundu.

Prof. Dr. Döğeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini anımsatarak, küresel salgın dönemi boyunca öğrencilere evlerinde kalma, toplu ortamlardan uzak durma uyarısını yaptı.

Öğrencilerin kendilerini ve ailelerini korumaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Döğeroğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının salgının yayılım hızının azaltılmasına yönelik uygulamalarını desteklemenizi bekliyorum. Evde geçireceğiniz bu süre, başta kitap okumak olmak üzere kişisel ve mesleki gelişiminize yönelik etkinlikleri yapabilmeniz için önemli bir fırsat. Bu süre boyunca, üniversitemiz kütüphanesinin elektronik kaynaklarına uzaktan erişebilirsiniz. Yabancı dil öğrenmenize destek amaçlı olarak sizlerin hizmetine sunduğumuz 30 farklı yabancı dil öğrenme seçeneği sunan Rosetta Stone yazılımına da evinizden erişerek dil yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz. Sizlerden fiziksel olarak ayrı kaldığımız süre boyunca her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu hissetmeniz için elimizden geleni yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bu salgın hastalığı ülke olarak dayanışma içinde en az zararla atlatacağımıza yürekten inanıyorum ve buna sizlerin de inanmasını istiyorum."