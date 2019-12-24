ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri "2. Ar-Ge Proje Pazarı"ndan birincilikle döndü - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri '2. Ar-Ge Proje Pazarı'ndan birincilikle döndü - Son Dakika

ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri "2. Ar-Ge Proje Pazarı"ndan birincilikle döndü

6 saat önce

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, Göller Bölgesi Teknokenti ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Isparta'da düzenlenen 2. Ar- Ge Proje Pazarı'nda birincilik ödülü aldı.

ESTÜ ve ESOGÜ öğrencileri

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, Göller Bölgesi Teknokenti ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Isparta'da düzenlenen 2. Ar- Ge Proje Pazarı'nda birincilik ödülü aldı.

Isparta Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde 8 prototip, 7 dijital tasarım ve 8 iş fikrinin yer aldığı etkinlikte, proje kapsamında üretilen iş fikirleri arasından birinciliğe layık görülen ekiplere ödülleri verildi.

"Dijital tasarım" kategorisinde ESTÜ Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Sinan Ünlü, Furkan Tavlı ve ESOGÜ öğrencisi Bedirhan Olur ile akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Savaş Ateş'ten oluşan Eskişehir ekibi yarıştı.

Ekip, "havaalanları" konusunda geliştirdikleri ve yerel yönetim uygulamalarına aktardıkları "Bildir" isimli proje ile birincilik elde etti.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Isparta, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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