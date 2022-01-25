ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden "Afet Tatbikat Yılı" açıklaması - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün, 2022'nin İçişleri Bakanlığı tarafından "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesini değerlendirdi.

Tün, yaptığı yazılı açıklamada, deprem, heyelan, çığ, patlama gibi doğa ve insan kaynaklı tehlikeler nedeniyle hareket edebileceği gerçeğinin afetle yüzleşmeden görmek ve hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

Doğa ve insan kaynaklı tehlikelere hazırlığın ve tatbikatların önemine değinen Tün, şunları belirtti:

"Evimizde, iş yerimizde ve varsa aracımızda acil durum çantamızın bulunması önemli. Ayrıca mahallemizde, çevremizde yaşayan engelli bireyleri tanımalıyız. Ülkemizde engelli bireyler için ulusal politikalar çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi gerekli. Afetlere karşı hazırlıklı olunmalı ve bunun yolu da tatbikattan geçiyor. Tatbikatlar, acil durumların meydana geldiğinde bir eksiğimizin olup olmadığını görmek için yapılır. Tatbikatlar aşı gibidir. Pandemi afetinde aşının ne kadar önemli olduğunu gördük. Tatbikat yapan bir toplumun afete maruz kalmasıyla hiç tatbikata katılmamış ya da eksik-yanlış yapmış bir toplumun afete maruz kalmasının arasındaki farkını bir düşünün. Tatbikatlar, afetlerin aşısıdır. Tatbikatın eksik veya yanlış yapılması ya da hiç yapılmaması aşısız bir insan gibidir."

"2022'yi tatbikat yılı olarak çok iyi değerlendirmeliyiz"

Tün, ESTÜ'nün AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte tatbikat gerçekleştirmeyi planladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Tabii bunun geniş katılımlı olması lazım. Mesela bir tatbikat yapıldığında, işitme engelli bireyin uyarı sirenleri veya seslerini duyamayacağı koşulu, fiziksel engelli bir bireyin hareket kabiliyetinin zayıf ya da hiç olmaması koşulu, zihinsel engelli bir bireyin olayı algılama koşulları gibi durumların tespiti son derece önemlidir. İşte bu hazırlık sürecindeki eksiklikler, geniş katılımlı tatbikatlarda tespit edilebilir ve afetlere müdahale çalışmalarında engelliler için de bir planlama yapılması gerektiği görülebilir. Dolayısıyla 2022 yılını tatbikat yılı olarak çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."