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ESTÜ "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi - Son Dakika

ESTÜ "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi

21.12.2021 13:29
ESTÜ "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2021 yılı UI Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki 956 üniversitesi arasında 589. sırada yer aldığı bildirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2021 yılı UI Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki 956 üniversitesi arasında 589. sırada yer aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkati çekmek ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmak amacıyla Endonezya Üniversitesince 2010'da başlatılan UI Green Metric Dünya Üniversite Sıralaması'nın 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Altyapı, enerji ve iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ile eğitim-araştırma başlıklarını içine alan 6 kriter ve 39 gösterge kapsamında üniversitelerin sıralandığı listede bu yıl 956 üniversite yer aldı. 2020'de Türkiye'den 56 üniversitenin bulunduğu isteye bu sene biri KKTC Üniversitesi olmak üzere toplam 71 üniversite girmeyi başardı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2021 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 589. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, 3 yıl önce kurulmuş bir üniversite olarak, 2021-2025 dönemi Stratejik Planı kapsamında sürdürülebilir, ekolojik ve sağlıklı bir kampüs oluşturma konusunda yıllık hedefleri bulunduğunu bildirdi.

Üniversite Stratejik Planı'nın doğa ve insan odaklı, yenilikçi, sürekli öğrenen, sürdürülebilir, bütünleşik bir yönetim ekosistemi geliştirmek şeklinde tanımlı 5'inci stratejik amacı altında yer alan "Sürdürülebilir Ekolojik ve Sağlıklı Kampüsler Oluşturmak" hedefinin performans göstergelerinden birinin Green Metric sıralaması olduğunu belirten Döğeroğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir Teknik Üniversitesi bu kapsamda iyileşmeye açık yönlerine ilişkin faaliyetler planlayıp süreci hedef odaklı yönetme konusunda kararlıdır. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde sıklıkla yaşanan aşırı yağış, sel, orman yangınları ve kuraklık gibi afetler çevre sorunlarına duyarlılığı daha da önemli hale getirdi. Bu sorunların çözümü için proje üreten, yatırım yapan, yeşil kampüsleriyle fark yaratan üniversiteler dünyada daha da öne çıkmaya başladı.

???????2022 yılını iklim değişikliği ile mücadelede seferberlik yılı ilan ederek hem kampüste hem de şehirde iklim değişikliği ana teması altında, sıfır atık yaklaşımıyla başta atık yönetimi ve enerji verimliliği konuları olmak üzere eğitim, araştırma ve topluma hizmet çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturma ve tasarrufu her konuda hayatımızın içine yerleştirme hususunu ön plana çıkaracağız. Bu faaliyetlerle de yeşil kampüs sıralamalarındaki yerimizi daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."

Üniversite, Eskişehir, Enerji, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESTÜ 'Yeşil Kampüs' platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi - Son Dakika


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