ESTÜFEST-2021 Teknoloji Festivali başladı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teknopark firmaları ve projeleri ile Ar-Ge, teknolojik ve yenilikçi projelerin tanıtıldığı ESTÜFEST-2021 Teknoloji Festivali başladı.

Üniversitenin İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Merkezler Binası'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, araştırma ekosistemindeki bütün unsuları bir araya getirerek sinerji oluşturmak istediklerini belirterek, ESTÜ'nün araştırma odaklı bir üniversite olduğunu vurguladı.

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Serincan da festivalle teknoloji temalı çalışma yeteneklerinin ve bilimsel becerilerin bilinirliği ile paylaşımını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan ise üniversitenin araştırma ekosisteminde yer alan birçok unsuru bir araya getirerek festivali hazırladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Döğeroğlu ve beraberindekiler, festival kapsamında açılan stantları gezdi.