Son Dakika Haberleri: Esvatini'de zenofobik askere 10 yıl hapis
Son Dakika Güncel Esvatini'de zenofobik askere 10 yıl hapis

Esvatini'de zenofobik askere 10 yıl hapis

43 dakika önce

Afrika ülkesi Esvatini'de Portekizce konuştuğu için Mozambikli bir yabancıya saldıran askere 10 yıl hapis cezası verildi.

Esvatini'de zenofobik askere 10 yıl hapis, System.String[]

Afrika ülkesi Esvatini'de Portekizce konuştuğu için Mozambikli bir yabancıya saldıran askere 10 yıl hapis cezası verildi.

Son aylarda özellikle Güney Afrika'da çok sayıda insanın ölümüne ve binlerce kişinin ülkeyi terk etmesine yol açan yabancı düşmanlığı (zenofobi) Esvatini'de mahkemeye taşındı.

The Swazi Observer gazetesinin haberine göre, bindiği minibüste eşiyle Portekizce konuşan Mozambik vatandaşı Antonio Emilia Matsolo'ya cam şişeyle saldıran asker Velaphi Dlamini 10 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Saldırı sırasında yaralanan Mozambik vatandaşının eşinin çabaları sayesinde kurtulduğu belirtilirken, Esvatinili askerin duruşma sırasında savunma yapmayarak sessiz kaldığı aktarıldı.

Dava, zenofobik saldırıların çoğunlukla cezasız kalması nedeniyle önem taşıyor.

Esvatini'nin komşusu Güney Afrika'da geçen ay başında yabancılara yönelik saldırılar sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar esnasında Johannesburg ve Pretorya şehirlerinde yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.

Güney Afrika, Mozambik, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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