Esvatini'deki protestolarda 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini'de, geçen hafta 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EWN'nin haberine göre, Ticaret Bakanı Manqoba Khumalo yaptığı açıklamada, ülkede geçen hafta meydana gelen olaylarda 27 protestocunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Khumalo, bu durumun hükümet tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilmediğini kaydederek, hayatını kaybedenler adına üzgün olduğunu ifade etti.

Ülkedeki muhalifler, gösterilerde geçen hafta yaklaşık 60 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Esvatini'de Güney Afrikalı gazetecilere gözaltında işkence iddiası

IOL News'in haberine göre, Güney Afrikalı iki gazeteci, Esvatini'deki olayları takip ederken güvenlik güçlerince gözaltına alındıklarını ve işkence gördüklerini iddia etti.

Cebelihle Mbuyisa (28) ve Magnificent Mndebele (24) isimli gazeteciler, 4 Temmuz'da güvenlik güçlerince öldürülen bir protestocunun cenaze töreninden dönerken, merkezdeki Matsapha kasabası yakınlarındaki otoyolda askerler tarafından gözaltına alındıklarını aktardı.

Gazeteciler, gözaltı sırasında saldırıya uğradıklarını, silahla tehdit edildiklerini ve işkence gördüklerini kaydetti.

Haberde, pazartesi günü serbest bırakılan gazetecilerin, Güney Afrika'ya döndükleri bildirildi.

Demokratik gösteriler

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede, demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

Hükümet, 29 Haziran'da 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı iletilmişti.

30 Haziran'dan beri yaşanan olaylarda bazı göstericiler, Kral 3. Mswati'nin içecek firması dahil, çok sayıda iş yeri ve mağazaya saldırı düzenlemişti.

Esvatini hükümeti, hafta başından bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 3 milyar Randlik (yaklaşık 1 milyar 830 milyon Türk lirası) hasar gerçekleştiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu bildirmişti.

Saldırılarda, Müslümanlara ait çok sayıda mağaza ve iş yerinde ciddi hasar meydana gelmişti.