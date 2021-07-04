Esvatini'deki protestolarda Müslümanlara ait çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı - Son Dakika

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Güney Afrika ülkesi Esvatini'de, Müslümanlara ve Hint kökenli kişilere ait iş yerleri protestocular tarafından yağmalandı.

Bu hafta ortasından beri Esvatini'nin başkenti Mbabane başta olmak üzere ülke genelinde Kral 3. Mswati karşıtı göstericiler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Müslümanlara ait çok sayıda mağaza ve iş yerinde ciddi hasar meydana geldi.

Can kaybının yaşanmadığı olaylarda, silahsız Müslüman aileler olası yeni saldırılara karşı bir araya toplandı.

Bazı aileler de can güvenliği endişesiyle komşu ülkeler Güney Afrika ve Mozambik'e sığındı.

Olaylardan zarar gören Esvatini Müslümanlarından Shabbir Bhagubhai, AA muhabirine, Müslümanlara ait çok sayıda mağaza, iş yeri ve aracın yağmalanması sonucu en az 1 milyar Rand ( yaklaşık 610 milyon TL) değerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Bhagubhai, Müslümanlar da dahil olmak üzere Hint kökenli Esvatinililerin son derece karamsar ve çaresiz olduklarını kaydetti.

Esvatini genelinde yaklaşık 2 milyar liralık hasar

Esvatini hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede hafta başından bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 3 milyar Randlik (yaklaşık 1 milyar 830 milyon TL) hasar gerçekleştiği ve 5 bin kişinin de işinden olduğu bildirildi.

Yağmalanan mağaza ve iş yerleri bugün Başbakan Vekili Themba Masuku tarafından ziyaret edildi.

İngiliz Milletler Topluluğu'nda yapılan açıklamada da ülkedeki olaylar sonucu meydana gelen can ve mal kaybından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, topluluk üyesi Esvatini ile dayanışma mesajı verilerek, ülkenin tüm siyasi ve sivil liderleri itidalli olmaya ve barışı teşvik etmeye davet edildi.

Afrika'nın son mutlak monarşisindeki demokratik gösteriler

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

Hükümet 29 Haziran'da 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı iletilmişti.

Muhalefet tarafından dün ülkede yaşanan çatışmalar sonucunda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır çok sayıda göstericinin yaralandığı iddia edilmişti.

30 Haziran'dan beri yaşanan olaylarda bazı göstericiler Kral 3. Mswati'nin içecek firması dahil, çok sayıda iş yeri ve mağazaya saldırı düzenlemişti.