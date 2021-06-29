Esvatini Kralı 3. Mswati'nin ülkesini terk ettiği öne sürüldü - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Esvatini'nin Kralı 3. Mswati'nin, ülkedeki rejim karşıtı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesi sonucu ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

SABC News'in haberinde, dün gece demokrasi yanlısı protestocuların Matsapha kentinde mağaza zinciri OK Foods'un şubelerinin kundaklamasının ardından Kral Mswati'nin ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Kral'ın nereye gittiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Demokratik seçim hakkı talep ediliyor

Mutlak monarşi ile idare edilen Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler, bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı talep ediyor.

26-27 Haziran'da polisin sert müdahalesi sonucu göstericiler arasında yaralananlar olmuştu.

Dün gece, bazı göstericilerin OK Food mağazalarını kundaklaması sonucu ülkede kaos ortaya çıkmıştı.