Eşya taşıdığı ev sahibinin yüzüğünü çaldı, yakalanınca "Şeytana uydum" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşya taşıdığı ev sahibinin yüzüğünü çaldı, yakalanınca 'Şeytana uydum' dedi - Son Dakika

Eşya taşıdığı ev sahibinin yüzüğünü çaldı, yakalanınca "Şeytana uydum" dedi

6 saat önce

Konya'da ev taşıdığı sırada eşyaların içerisinde bulunan çantadaki 15 bin lira değerindeki tek taş yüzük ile 335 lirayı çalan taşıma şirketi çalışanı, ev sahibinin eve çağırdığı polis tarafından yakalanınca "Yeytana uydum, pişmanım" diyerek kendini savundu.

Eşya taşıdığı ev sahibinin yüzüğünü çaldı, yakalanınca

Konya'da ev taşıdığı sırada eşyaların içerisinde bulunan çantadaki 15 bin lira değerindeki tek taş yüzük ile 335 lirayı çalan taşıma şirketi çalışanı, ev sahibinin eve çağırdığı polis tarafından yakalanınca "Yeytana uydum, pişmanım" diyerek kendini savundu.


Olay, merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden taşınmak için bir evden eve taşımacılık şirketiyle anlaşan G.I'nın evine gelen taşımacılar eşyaları evden kamyona taşımaya başladı. Taşıma şirketi çalışanı Ali A. (19), eşyalar arasında gördüğü çantadan 15 bin lira değerindeki tek taş yüzük ile 335 lirayı alarak pantolonuna sakladı. Ev sahibi G.I'nin eşi, çantasını kontrol ettiğinde yüzük ve parasının olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, taşıma şirketi elemanlarını tek tek sorguladı. Verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle polisin dikkatini çeken Ali A., daha fazla dayanamayarak suçunu itiraf etti. Pantolonuna sakladığı yüzük ve parayı polis ekiplerine veren Ali A., gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Meram, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

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