Son Dakika Haberleri: Eşya Taşıma Asansörü Kiralayıp, Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı

Eşya Taşıma Asansörü Kiralayıp, Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı

1 saat önce

Aksaray'da güvercinin ağaca bağlı ipe ayağının dolanıp mahsur kaldığını gören İsa Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayıp, kuşu kurtardı.

Eşya Taşıma Asansörü Kiralayıp, Ağaçta Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı, System.String[]
Aksaray'da güvercinin  ağaca bağlı ipe ayağının dolanıp mahsur kaldığını gören İsa Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayıp, kuşu kurtardı.Emlakçı İsa Avcıoğlu,   Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken bir güvercinin ağaçta bağlı ipe ayağının dolanıp mahsur kaldığını gördü.  Avcıoğlu, bir süre kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Mahsur kalan güvercini kurtaramayan Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayarak güvercini kurtardı. Güvercini tekrar gökyüzünde görmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirten İsa Avcıoğlu, şunları söyledi

 Arkadaşlarımızla havanın güzel olması sebebiyle yürüyüş yapıyorduk. Beyaz bir güvercinin söğüt ağacına çarptığını gördük. Sonra güvercin ağacın çatalına ayağı takıldı ve uçamadı. Bizde ağacı salladık uçsun diye, uçmadı. Sonra gidelim dedik vicdanım elvermedi. Çünkü açlıktan ve susuzluktan ölebilirdi. Ne yapalım diye düşünürken, binalara eşya taşıyan bir arkadaşım aklama geldi. Onu aradım, '150 lira alırım' dedi. Bende, önemli değil güvercini kurtaralım, dedim. Geldi ve sonra asansör vinçle güvercini kurtardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu kuşu tekrardan gökyüzünde görmenin mutluğu hiç bir şeye değişilmez.

Güvercinin kurtarılma anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Aksaray, 3. Sayfa
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