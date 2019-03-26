Eşya Taşımak İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki !

Adana'da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Adana'da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana'da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor. Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.



(İHA)

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