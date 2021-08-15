Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi - Son Dakika

Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi

- Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi TEM Otoyolu Bolu geçişinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.

- Eşya yüklü kamyon TEM'de devrildi BOLU - TEM Otoyolu Bolu geçişinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Aşağıkuldan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre İstanbul'dan Samsun'a ev eşyası taşıyan S.U. yönetimindeki 66 FC 475 plakalı Isuzu marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor

Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı

Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı

Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı