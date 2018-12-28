Son Dakika Haberleri: Eşya Yüklü Kamyondan Eroin Çıktı

Eşya Yüklü Kamyondan Eroin Çıktı

1 saat önce

Kocaeli'de bir kamyonda, eşyaların arasına gizlenmiş 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Eşya Yüklü Kamyondan Eroin Çıktı, System.String[]
Kocaeli'de bir kamyonda, eşyaların arasına gizlenmiş 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Bununla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri kamyonu TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde durduran ekipler, eşya yüklü kamyonda arama yaptı.


Aramada, eşyaların arasında paketlenmiş halde 14 kilo 400 gram eroin bulundu.


Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:10 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
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