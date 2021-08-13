EŞYA YÜKLÜ KAMYONET YANARAK KÜL OLDU - Son Dakika

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde M.E.A. yönetimindeki eşya yüklü kamyonet aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafik ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası kamyonet, tamamen kullanılamaz hale geldi.

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