Eşya Yüklü Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.
Ankara
yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.
Alınan bilgiler göre, bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa
'dan inegöl'e getirdiği sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:32 Kaynak: İHA
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