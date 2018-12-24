Son Dakika Haberleri: Eşya Yüklü Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Eşya Yüklü Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Yolculuk

23 dakika önce

Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Bursa- Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Alınan bilgiler göre, bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa'dan inegöl'e getirdiği sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

(Seyfettin Aras/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:21 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, Güncel
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