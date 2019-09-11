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Eşyaları balkondan atıp, evi ateşe verdi

11 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 1 çocuk babası Mahmut Ö. (24), eşyaları balkondan atarak evi ateşe verdi.

Eşyaları balkondan atıp, evi ateşe verdi, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 1 çocuk babası Mahmut Ö. (24), eşyaları balkondan atarak evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis Mahmut Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mahmut Ö., yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki balkondan eşyaları sokağa atarak evi ateşe verdi. Yoldan geçenlerin panik yaşadığı olay polise ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Tüm çabalara karşın evden çıkmayan Mahmut Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, dışarı çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Ö., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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