Eşyaları balkondan attı; biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O. (61), 6'ncı kattaki dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen eşyaları aşağı fırlattı. Tüm çabalara karşın eylemine son vermeyen Ünal O., itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 7 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., evdeki eşyaları pencereden ve balkondan atmaya başladı. Daha önce de evdeki masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O., bu kez de halı, plastik sandalye, sürahi, kitap gibi eşyayı atınca, komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede adrese gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şarkı söyledi, ardından Azerbaycan bayrağını sallayarak etrafa küfürler etti ve içeriye girdi. Defalarca balkona çıkıp aşağıya eşya atan Ünal O., tüm çabalara rağmen eylemine son vermedi, polise kapıyı açmadı. Saatlerce kapıda bekleyen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, gerekli izinler alındıktan sonra kapıyı zorla açmaya karar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kısa çalışmanın ardından çelik kapı açılarak içeri girildi.SALDIRGAN DAVRANIŞLAR GÖSTERDİOdaları arayan ekipler, Ünal O.'nun kendisini banyoya kilitlediğini gördü. Kendisine zarar vermesinden endişe eden ekipler, aynı yöntemle bu kapıyı da açtı. Saldırgan davranışlarda bulunan Ünal O., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Ancak, ekiplerin elinden kurtulan Ünal O., dış kapıda bekleyenlere saldırmak isteyince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Elleri kelepçelenerek, 6'ncı kattan sedye ile ambulansa taşınan Ünal O., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın şokunu yaşayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'nun ailesinin kendisi ile ilgilenmesine rağmen psikolojik sorunlarından dolayı baş edemediklerini öne sürdü.