Üye Girişi
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor - Son Dakika

Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor

11.02.2022 12:32
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan şahsın eşyaları dere kenarında bulunmuştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan şahsın eşyaları dere kenarında bulunmuştu. Ekipler dere içinde ve çevresinde didik didik kayıp şahsı arıyor.

Kendisinden 5 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de eşlik etti.

Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler henüz bir bulguya rastlamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA

Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor
Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor

YORUMLAR
500

Bayram Öztürk, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eşyaları bulunmuştu, ekipler didik didik onu arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement