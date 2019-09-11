Eşyalarını balkondan atıp evini ateşe verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşyalarını balkondan attıktan sonra evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey Mahallesi Turhan Sokak'taki bir binanın en üst katında yaşayan M.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonuna çıkıp önce evdeki bazı eşyaları sokağa attı, ardından evi ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiğini gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.