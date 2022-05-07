Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika
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Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı

07.05.2022 13:03
Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı

KONYA'da cezaevinden çıkan Yusuf Dinç, eşyalarını sattığını iddia ettiği eski ev arkadaşı Celal Küçükkara'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'da cezaevinden çıkan Yusuf Dinç, eşyalarını sattığını iddia ettiği eski ev arkadaşı Celal Küçükkara'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Küçükkara'nın cep telefonunu alıp kaçan Dinç, bir apartmanın çatı katında, kuş kümesinde yakalandı.

Olay, perşembe günü saat 21.00 sıralarında Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Küçükkara daha önce birlikte yaşadığı ev arkadaşı Yusuf Dinç'in bir suçtan cezaevine girmesi üzerine iddiaya göre onun eşyalarını sattı. Tahliye olan Yusuf Dinç eve gelip eşyalarını göremeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Dinç, mutfaktan aldığı bıçakla Celal Küçükkara'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Celal Küçükkara doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KÜMESTE YAKALANDICinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Dinç'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Sahip Ata Mahallesi'ndeki bir apartmana girdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen polis, Yusuf Dinç'i binanın çatı katındaki kuş kümesinde saklanırken yakaladı. TELEFONU SATMAK İÇİN ALMIŞGözaltına alınan Yusuf Dinç'in üzerinden Celal Küçükkara'ya ait cep telefonu ve olayda kullanılan suç aleti bıçak çıktı. Şüpheli Yusuf Dinç'in emniyetteki ifadesinde, "Celal odamdaki eşyaların tamamın satmış. Eve geldiğimde eşyalarım yoktu. Satmak için de Celal'in cep telefonunu aldım" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı
Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı
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Kaynak: DHA

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