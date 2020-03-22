Eşyalarını taşıdığı evden hırsızlık yapan nakliye şirketi elemanı yakalandı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşyalarını taşıdığı evden hırsızlık yapan nakliye şirketi elemanı yakalandı - KONYA - Son Dakika

Eşyalarını taşıdığı evden hırsızlık yapan nakliye şirketi elemanı yakalandı - KONYA

6 saat önce

Konya'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerinde tektaş yüzük ve bir miktar para çaldığı iddia edilen nakliye şirketi çalışanı gözaltına alındı.

Konya'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerinde tektaş yüzük ve bir miktar para çaldığı iddia edilen nakliye şirketi çalışanı gözaltına alındı.

Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde ikamet eden G.Ö, oturduğu evden taşınmak için evden eve eşya nakliyesi yapan bir şirketle anlaştı.

Eve gelen nakliye şirketi elemanları eşyaları taşıdığı sırada G.Ö'nün karısı, kendisine ait mücevher kutusundan 15 bin lira değerindeki tektaş yüzüğüyle bir miktar parasının kaybolduğunu anlayınca durumu eşine anlattı.

Bunun üzerine G.Ö, nakliye şirketi elemanlarından şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturma neticesinde, yüzük ve parayı şirket elemanlarından Ali A'nın (19) çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunda, "Çaldığım için pişmanım, şeytana uydum." dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşyalarını taşıdığı evden hırsızlık yapan nakliye şirketi elemanı yakalandı - KONYA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:19 Kaynak: AA

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