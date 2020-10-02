Eşyasız evde 3 çocuğuyla yalnız yaşayan Gültepe, oğlunun tedavisi için yardım istedi - Son Dakika

MERSİN'de, eşyasız evde 1'i kalp hastası 3 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Hülya Gültepe (42), hayırseverlerden yardım bekliyor.

Hülya Gültepe, oturdukları Afyonkarahisar'da 11 yıl önce eşi Musa Gültepe'yi kalp krizinden kaybedince 3 çocuğu ile yalnız kaldı. Anne Gültepe, oğlu Mustafa'nın kalbinin delik olduğu öğrenince tedavisi için Ankara'ya göç etti. Burada 7 yıl kalan Gültepe ailesi, yaklaşık 3 ay önce Mersin'e geldi. Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir eve kiracı olarak yerleşen Gültepe ailesi, zorluk içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk ve yatak gibi hiçbir eşyası bulunmayan, boş evde oturan Gültepe ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

'3 ÇOCUKLA ORTADA KALDIM'Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eşinden kalan 2 bin TL emekli maaşıyla geçinecek gücünün olmadığını dile getiren anne Hülya Gültepe, "Oğlumun tedavisi için Ankara'dan Mersin'e geldik. 3 aydır buradayız. Bir ev kiraladık. Evimizde komşuların verdiği iki parça minder var. 3 çocuğumla minderde yatıyoruz. Oğlum kalp hastası. Eşimden kalan 2 bin TL maaşla geçiniyorum. Ankara'da kiraladığım evde eşyalarım var. O yüzden hala oraya kira veriyorum. Ödeyemediğim faturalar var, maaşın bir kısmı da oraya gidiyor. Başka gelirimiz yok. Borçları ve kirayı ödedikten sonra cebimde kalan 200 TL. 3 çocukla bir başına kaldım. Yardım bekliyorum" diye konuştu.