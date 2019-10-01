Son Dakika Haberleri: Eşyasız evde yaşayan aileye, belediyeden destek
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Eşyasız evde yaşayan aileye, belediyeden destek

1 saat önce

Elazığ'da boş bir evde yaşayan 3 kişilik aileye belediye tarafından yardım eli uzatıldı.

Eşyasız evde yaşayan aileye, belediyeden destek, System.String[]

Elazığ'da boş bir evde yaşayan 3 kişilik aileye belediye tarafından yardım eli uzatıldı.


Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, saha araştırmaları kapsamında boş bir evde yaşam mücadelesi veren 3 kişilik aileyi tespit etti. Ailenin bir süre önce Karakoçan ilçesinden merkez Çatalçeşme Mahallesine taşındığını ve günlük işlerden elde edilen kazançla hayatını sürdürmeye çalıştığını belirleyen ekipler harekete geçti.Hazırladıkları baza, yatak, koltuk takımı, halı, çeşitli mobilyalar, elektrikli süpürge, mutfak masası, eşyaları, giyecek ve yiyecek kolilerini ekipler, aileye ulaştırdı.


Aile, Başkan Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederken, ekiplerin getirdiği eşyalarla boş ev sıcak bir yuvaya dönüştü.


Öteyandan, belediye tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları doğrultusunda Hayır Çarşısı aracılığıyla her ay bin 560 aileye gıdadan giyime, beyaz eşyadan mobilyaya düzenli destek sağlandığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Karakoçan, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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