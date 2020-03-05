EŞYODER'in 7'nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam EŞYODER'in 7'nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar - Son Dakika

EŞYODER'in 7'nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar

6 saat önce

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER); kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü, şiirlerle ve kahramanlık türküleri ile kutladı.

EŞYODER'in 7'nci kuruluş yıl dönümünde; şairler, ozanlar ve yazarlar ödüllerini aldılar, System.String[]

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER); kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü, şiirlerle ve kahramanlık türküleri ile kutladı.


Eskişehirli şair, yazar, ozan ve sanatçılar; bir mekanda kahvaltıda buluşarak EŞYODER'in 7'ncı yıl kuruluşunu, hep birlikte coşkuyla kutladılar ve ödüllerini törenle aldılar. Etkinlikte 62 şair; sırayla kendi yazdıkları EŞYODER'in 7'nci yıl kuruluşunun kutlanması ile ilgili şiirlerini, Eskişehir şiirlerini ve şehitlerle ilgili şiirlerini sıra ile okudular. Daha sonra ozanlardan Hasan Bakırcı, Behçet Sönmez, Gülsüm Turan sazları eşliğinde EŞYODER'in 7'nci yıl kuruluşunun kutlanması ile ilgili ve kahramanlık türkülerini sazları eşliğinde söylediler.


Program ardından konuşma yapan EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "7 sene içerisinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Şairlerimizin, yazarlarımızın, ozanlarımızın, sanatçılarımızın dernekleşmesi ve sivil toplum gücü meydana getirmesi sevindirici bir gelişmedir. Diğer sanat ve kültür derneklerimizle bir araya gelerek ortak bir platform oluşturulmasında, güç birliği ve ortak hareket edilmesinde sayısız yararlar var. Ayrıca Eskişehir içi ve Eskişehir dışı etkinliklerimiz, önümüzdeki günlerde periyodik olarak sürekli devam edecektir. Eskişehirli şairlerimizin şiirleri, yazarlarımızın yazdıkları kitaplar, sanatçılarımızın ve ozanlarımızın Eskişehir türküleri ve çeşitli dallardaki sanatçılarımızın sergiledikleri eserler, Eskişehir'de üniversitelerde okuyan öğrencilere, tez konusu olarak verilmektedir" dedi.


Daha sonra etkinliğe katılan şairler, yazarlar, ozanlar, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve sanatçılar sıra ile tanıtıldı. Şehitler için dua edildi. Eskişehirli şairlere, ozanlara ve yazarlara teşekkür belgesi ödülleri törenle sıra ile taktim edildi. Etkinlik sonunda; ödüllerini alan şairler, ozanlar ve yazarlar ile hep birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi. - ESKİŞEHİR

Hasan Bakırcı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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