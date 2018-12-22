Son Dakika Haberleri: Eşyoder Üyeleri Sarıkamış Şehitlerini Andı

Eşyoder Üyeleri Sarıkamış Şehitlerini Andı

10 dakika önce

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyeleri, dernek binasında Sarıkamış şehitlerini andılar.

Eşyoder Üyeleri Sarıkamış Şehitlerini Andı, System.String[]
Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyeleri, dernek binasında Sarıkamış şehitlerini andılar.

EŞYODER üyeleri, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için bir araya geldiler. Anma töreni dernek binasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitler adına edilen duaların ardından salonda duygu dolu anlar yaşandı. EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, Sarıkamış şehitlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek yaptığı açıklamada, "Sarıkamış şehitlerini anmak için dernek binasında şairler ve ozanlarla birlikte toplandık. Ozanlarımızdan Arif Çayır, Behçet Sönmez ve Hasan Bakırcı, Sarıkamış şehitleri için kendi derledikleri türküleri sazlar eşliğinde söyledi. Ardından şairlerimizin yazdıkları şiirler hepimize duygu yüklü anlar yaşattı. 1914 yılında; Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için, Kafkas Cephesindeki birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmasının 104'ncü yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhunu burada yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun ve nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:27 Kaynak: İHA

Yaşam
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