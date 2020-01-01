EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı - Son Dakika

EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı

6 saat önce

Eskişehirli Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER) üyeleri, yeni yılı kendi yazdıkları şiirleri ve kendi derledikleri türküleri saz eşliğinde duygulu ve heyecanlı bir şekilde söyleyerek kutladı.

EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı, System.String[]

Eskişehirli Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER) üyeleri, yeni yılı kendi yazdıkları şiirleri ve kendi derledikleri türküleri saz eşliğinde duygulu ve heyecanlı bir şekilde söyleyerek kutladı.


EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, yeni yıl kutlaması sonrasında yaptığı konuşmada, şiirler okuyarak ve türküler söyleyerek yeni yıla merhaba dediklerini söyledi. Şakar konuşmasının devamında, "Yeni yıl, 2020 yılının Eskişehirimize hayır ve uğur getireceğine inanıyoruz. 24 şairimiz, yeni yıl için kendileri şiirler yazdılar ve arkadaşlarına okudular. Ozanlarımız Hasan Bakırcı, Metin Özer ve Behçet Sönmez yeni yıl için derledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler. EŞYODER'e üye şairlerimizle ve ozanlarımızla; yeni yılın mutluluklar getirmesi için dernek binamızda şiir ve saz şöleni etkinliğinde kutladık. Yeni yıl, yeni umutlarla gelsin. Şiirler ve türküler ama illa ki birlikte hep bir ağızdan söylenmek suretiyle yeni yılımıza eşlik ettik. Eskişehir halkına hayırlı ve uğurlu olur inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR

Ertuğrul Şakar , Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi
Eskişehir yeni yıla su kuyruğunda girdi Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]