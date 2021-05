Et Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Et Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerji olan çok sayıda insan vardır. Neredeyse bütün insanlarda herhangi bir alerjiye rastlamak mümkündür. Bazı kişilerin toza karşı alerjisi vardır. Bazı kişilerinse yumurtaya karşı alerjisi vardır. Yani alerjilerin ne olacağı hiç belli değildir.

Yenilen, içilen veya solunan bir şey kişide alerji yapabilir. İlginç olan ve nadir görülen bir alerji çeşididir kırmızı et alerjisidir. Az görülen bu alerjinin görüldüğü kişiye etkisi ise oldukça fazladır

Et Alerjisi Nedir?

Et alerjisi, et yedikten sonra baş dönmesi, mide bulantısı, burun tıkanıklığı ve bunlara benzer sorunlar yaratan bir alerjidir. Eskiden daha az görülen bu alerji, günümüzde ise daha sık şekilde görülmeye başlanmıştır. Et yiyen kişinin çok geçmeden başı dönmeye ve midesi bunamaya başlar. Çoğu kişide ise bayılma hissi bile ortaya çıkmaktadır.

Et alerjisi, nadir görülen bir hastalık olsa da görülen kişide ciddi sorunlar yaratan bir hastalıktır. Genel olarak kırmızı ete karşı alerji duyulsa da bu kişiler tavuk, hindi ve ördek eti gibi etlere karşıda hassas olabilir. Yani kişide daha önce görülmeyen ve yeni ortaya çıkmış bir alerji olabilir. Et alerjisi olan kişiler bir süre sonra etin olduğu ortamlardan uzak durmaya çalışırlar.

Et Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Et alerjisi, herkeste olmayan ve herkeste aynı etkiyi göstermeyen bir alerjidir. Bazı kişiler az bir etki ile alerjiyi atlatsa da bazı kişilerde ağır etkiler görülebilir. Bunun nedeni ise kişiden kişiye göre değişen alerji nedenleridir. Et alerjisinin burun tıkanıklığı ve bayılma hissi yaşatması oldukça ciddi bir problemdir. Ete karşı alerjisi olan kişiler bir an önce bu alerjiden kurtulmaya çalışmaktadır.

Et alerjisi olan kişiler ne zaman et yerlerse rahatsızlık yaşarlar. Bu rahatsızlık zaman zaman farklı olabilir. Bazı durumlarda kısa süren rahatsızlık bazı zamanlarda oldukça uzun devam edebilir.

Et alerjisi nedenleri:

Etin az pişmiş olması,

Kene ısırması,

Parazit hastalıklar.

Et alerjisinin nedenleri tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu yüzden birçok nedenden dolayı kişilerde et alerjisi görülme olasılığı vardır.

Et Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Et Alerjisi Belirtileri

Et alerjisinin olup olmadığını anlamak için et yedikten sonra beklenmeyen bir şey yaşanması gerekmektedir. Kişi et yedikten sonra mide bulantısı yaşıyorsa ve bu sık sık oluyorsa et alerjisi var demektir. Yani ortaya çıkan belirtinin sık sık tekrarlanması lazımdır.

En önemli nokta ise et alerjisi yenilen hayvanın cinsine de bağlı olmuş olabilir. Yani dana eti yiyen birisinde alerji etkisi görülmezken, aynı kişi sığır eti yediğinde alerji olabilir. Hangi hayvanın etinin alerji yaptığı mutlaka belirlenmelidir.

Et Alerjisinin Belirtileri:

Et yedikten sonra;

Ciltte kaşıntı ve kızarıklık olması,

Burun tıkanıklığı ve burun akıntısı görülmesi,

Hapşırma ve baş ağrısı olması,

Astıma yol açması,

Halsizlik ve baş dönmesi görülmesi.

Et Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Et alerjisi olan kişiyi etten uzak tutmak gerekmektedir. Alerji olan kişi ete ne kadar yakın olursa ve et tüketmeye devam ederse hastalık o kadar çok ilerleme kaydeder. Bu yüzden et alerjisi olan kişi et yemeyi bırakmalıdır.

Et Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Et alerjisi olan kişi bu problemden kurtulamıyorsa bir uzmandan yardım almalıdır. Birçok alerjinin çözümü vardır. Önemli olan alerjinin nedenlerini ve ana kaynağını bulabilmektir. Alerjiyi kontrol altına alacak olan ilaç ve çeşitli tedaviler bulunmaktadır.