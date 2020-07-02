Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo ekonomiye katkı sağlayacak - Son Dakika

Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo ekonomiye katkı sağlayacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, inşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, inşaat çalışmaları tamamlanan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan Et Borsasında hak sahibi kasaplara tapularının verilmeye başlandığını belirten Tiryakioğlu, Antep Fıstığı Lisanslı Depoda ise bu sene hasat sezonunda ürün kabulüne başlanılacağı müjdesini verdi.GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile inşaat çalışmaları GATEM Bölgesinde ve Gaziantep- Nizip Karayolu üzerinde tamamlanan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo tesislerinde incelemelerde bulundu. Et Borsası ve Lisanslı Depo hakkında bilgiler veren Tiryakioğlu, her iki projenin de kendi sektörlerine yönelik birçok ilki bünyesinde barındırdığını söyledi. Pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin çok daha net kavrandığına işaret eden Tiryakioğlu, arz güvenliğinin korunmasına yönelik inşa edilen bu yapıların Gaziantep'i kendi kulvarlarında çok daha ileri noktalara taşıyacağını ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde hayata kazandırılan Et Borsası ve Et Halinin Türkiye'de emsallerine örnek teşkil ettiğini vurgulayan Tiryakioğlu, "Et Borsası her şeyden önce lezzetiyle tescilli Gastronomi kimliğimize artı bir değer katacak. Monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorlarıyla ihtiyaç duyulan tüm teknolojik alt yapıyı içerisinde barındıran Et Borsası, şehrimizde uluslararası standartta et üretimi yapılmasına katkı sunacak" dedi.


Et Borsasında hak sahibi kasaplara tapularının teslim edilmeye başlandığını açıklayan Tiryakioğlu, yakın zaman içerisinde hizmete girecek olan et borsası ve halinin Gaziantep'e hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.


Antep Fıstığı Lisanslı Depo ürün alımına başlayacak


Antepfıstığı Lisanslı Deponun ise ürüne yönelik Türkiye'de yapılan ilk lisanslı depo olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Tiryakioğlu, "Kültürel ürünümüz Antep fıstığı bizim için çok önemli ve değerli. Bu nedenle ürünümüzün üretiminin artması, üreticisine kazanç sağlaması ve endüstriyel alanda katma değer kazanması bizler için büyük ehemmiyet taşımakta. Bu bağlamda Antepfıstığı Lisanslı Depoyu ürünün geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak değerlendirmekteyiz Temeli geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından atılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo bu yıl hasat sezonunda ürün alımına başlayacak. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle hizmete kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo, alımlarını devlet garantisi altında gerçekleştirecek. Lisanslı Depo üretici, tüccar ve sanayiciye; nakliye, analiz ve depo kira desteğinin yanı sıra risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı verecek" dedi.


Tiryakioğlu, ayrıca 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan Lisanslı Deponun, ürünün laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, ELÜS ile kolay alım satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk ve Et Borsasının, Gaziantep'te ekonomisi adına önemli yatırımlar olduğunu belirterek, işletmelerin kente kazandırılması noktasında emeği geçenleri kutladı. Tahmazoğlu, tesislerin Gaziantep'e hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo ekonomiye katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi

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