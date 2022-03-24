Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis

24.03.2022 12:56
Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis

Sarıyer'deki marketten et çalmaya çalan balerin Evlin Avidor'un yargılandığı davada mahkeme, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sarıyer'deki marketten et çalmaya çalan balerin Evlin Avidor'un yargılandığı davada mahkeme, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmetti.

Balerin Evlin Avidor'un Sarıyer'deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Evlin Avidor'un avukatları hazır bulundu.

"Müvekkilimizin suç kastı yoktur, o dönemde dalgındır"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Evlin Avidor'un avukatları, "Olay sadece unutmadan ibarettir. Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğerlerini zaten ödemiş, uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak bunu başaramamıştır çünkü müşteki istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır, o nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Müvekkilimizin suç kastı yoktur, o dönemde dalgındır çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Müvekkilimizin beraatını, mahkeme aksi kanaatteyse her ne kadar daha önce istemediğimizi belirtmişsek de, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Evlin Avidor'un 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Et çalmaya teşebbüs eden balerine 10 ay hapis Et çalmaya teşebbüs eden balerine 10 ay hapis Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıklarla ilgili karar açıklandı Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıklarla ilgili karar açıklandı

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Mahkeme, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan 30 milyonluk tesis kurdular!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine 10 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement