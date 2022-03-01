ET ÇALMAYA TEŞEBBÜSLE SUÇLANAN BALERİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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ET ÇALMAYA TEŞEBBÜSLE SUÇLANAN BALERİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

01.03.2022 15:37
ET ÇALMAYA TEŞEBBÜSLE SUÇLANAN BALERİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

SARIYER'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan balerin Evlin Avidor'un "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

SARIYER'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan balerin Evlin Avidor'un "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aldığı üç paket etin parasını ödemediği belirlenen sanık Evlin Avidor'un 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Olay, 1 Kasım 2017'de İstinye Mahallesi'ndeki bir market zincirinde meydana gelmişti. Elvin Avidor'un daha önceden mağazalarından et hırsızlığı yaptığını güvenlik kamerasından tespit eden market görevlileri, olay günü gelen Avidor'u takibe almıştı. Avidor'un  jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu ve aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak üç paket etin parasını ödemediği tespit edilmişti. Evlin Avidor, 15 senedir aynı marketten alışveriş yaptığını unutkanlık sonucu böyle bir durum yaşandığını söylemişti. Gözaltına alınan Evlin Avidor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Avidor tutuksuz yargılandığı duruşmada da, boşanma davasından dolayı dalgın olduğunu belirterek "Etlerin suyu akmasın diye ayrı bir poşete koymuştum. Jet kasada ürünleri geçirdim. Ne kadar tuttuğunu fark etmedim. Kredi kartıyla ödeme yaptım, ancak üç ürünün tek poşetteki etleri okutmamışım. Bunun farkında bile değilim. Bir görevli geldi uyardı, hemen ödeyeyim dedim, ancak yine de işlem yapıldı. Bu olay nedeniyle işimden oldum.  Bale öğretmenliği yapıyorum, kasıtlı şekilde bu işi yapmadım. Böyle bir dava nedeniyle mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durumdur" demişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmedi. Avidor'u avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvin Avidor'un marketten jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu, aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı ancak toplam değeri 151.98 TL olan üç parça paket et ürününün parasını ödemediğinin anlaşıldığını belirtti. Savcı, sanığın "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçunu işlediğinin kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamından sabit olduğunu belirterek malın değerinin az olması ve sanığın daha fazla alma imkanı varken almadığını da göz önüne alınarak 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİSanık Evlin Avidor'un avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Sanık avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.


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Market, Kasım, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ET ÇALMAYA TEŞEBBÜSLE SUÇLANAN BALERİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ET ÇALMAYA TEŞEBBÜSLE SUÇLANAN BALERİNE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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